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Норкин вспомнил героев видеоигр Nintendo своего детства
Общество
Норкин вспомнил героев видеоигр Nintendo своего детства
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Известный телеведущий Андрей Норкин стал гостем пресс-клуба «Петербургский уикенд», который еженедельно проходит в медиацентре «Патриот». Во время общения с экспертами он похвастался своими познаниями в области видеоигр.

Темами новой встречи стал локдаун в России, рост цен на многие товары, меры против антиваксеров и многие другие вопросы. Вместе с гостем в эфире выступили генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, спецкор RT Константин Придыбайло и публицист Игорь Кимаковский.

Эксперты в студии обсудили действенные механизмы в существующем обществе. Малькевич отметил силу перепрограммирования сознания, которая действует на человека куда серьезнее, чем все фильмы и книги, в окружении которых растут люди.

Рассуждения спикеров о годовщине взрыва мощной бомбы — «Кузькиной матери», которое произошло 30 октября 1961 года на Новой Земле, прервал Норкин. Он устремил свой взгляд на толстовку Предыбайло. Ведущий «Места встречи» вспомнил героев видеоигр Nintendo своего детства.

Норкин вспомнил героев видеоигр Nintendo своего детства
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Вот сидит человек с инфантильным значком на свитере — Супер Марио — старший. Это старший брат... Видите, я даже знаю, что есть два брата — Марио и Луиджи!» — прокомментировал Норкин.

Ранее известный телеведущий иронично отреагировал на историю с «исчезновением» актрисы Светланы Светличной. В очередном выпуске «Места встречи» Норкин рассказал анекдот про телешоу Андрея Малахова.

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