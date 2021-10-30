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Матыцин поздравил Дину Аверину с пятью золотыми медалями на ЧМ-2021

  /   Обновлено: 30 октября 2021 15:59
Спорт
Матыцин поздравил Дину Аверину с пятью золотыми медалями на ЧМ-2021
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA

Москва, 30 октября. Российская гимнастка Дина Аверина своим выступлением на первенстве мира в Японии в очередной раз доказала, что является лидером в данном виде спорта. Об этом заявил глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин.

Глава спортивного ведомства назвал великолепным выступление спортсменки Авериной и поздравил с завоеванием пяти золотых наград. Он также напомнил, что гимнастка побила рекорд Евгении Канаевой.

«На счету нашей спортсменки теперь 18 побед на мировых первенствах. Она установила рекорд по количеству золотых медалей, выигранных на чемпионатах мира, превзошла достижение российской выдающейся гимнастки Евгении Канаевой, которая 17 раз становилась чемпионкой мира. На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно и еще раз показала, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой. Поздравляю с успехом российской спортсменки ее тренеров и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову», — передает пресс-служба слова руководителя Минспорта.

В субботу Дина Аверина победила в личном многоборье на ЧМ-2021 в Японии. Награда наивысшей пробы стала для нее 18-й на мировых первенствах.

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гимнастика аверина матыцин ЧМ-2021
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