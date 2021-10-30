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Придыбайло: антипрививочники подрывают доверительные отношения между властями и обществом
Общество
Придыбайло: антипрививочники подрывают доверительные отношения между властями и обществом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Правительство России слишком положилось на самостоятельность людей в вопросах вакцинации, что привело к увеличению заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Он напомнил, что далеко не все граждане готовы добровольно сделать прививку в условиях пандемии коронавируса. В ходе дискуссии в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд», организованного Медиагруппой «Патриот», журналист отметил, что в стране проживает достаточно большое количество антипрививочников, которые отказываются от вакцинации. Это существенно увеличивает риск распространения эпидемии.

Гости мероприятия подчеркнули, что в условиях демократического государства не получается организовать принудительную вакцинацию населения. По мнению Придыбайло, это создает проблемы в доверительных отношениях между властями и обществом.

«Мне кажется, наше государство и наше правительство слишком доверяют людям, потому что действительно мы заигрались в демократию. Человек, который считает, что его голос что-то решает, он понимает, что зайдет в лифт и заразит Александра (Малькевича — Прим. ред.), Андрея (Норкина — Прим. ред.) и так далее, он сам пойдет и сделает вакцину. У нас государство на это и рассчитывает, оно доверяет обществу. А на самом деле доверять всем нельзя», — отметил спецкор.

Ранее публицист Николай Стариков сравнил ограничительные меры по COVID-19 в Москве и Петербурге. Он обратил особое внимание на организацию питания в гостиницах в условиях ограничений.

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россия вакцинация коронавирус Придыбайло
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