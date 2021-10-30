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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости готовиться к новым пандемиям
Политика
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости готовиться к новым пандемиям
Global Look Press  /  Juan Carlos Rojas

Рим, 30 октября. Мировому сообществу необходимо готовиться к новым пандемиям, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как рассказал журналистам источник в ЕС, на первой рабочей сессии саммита G20 Мишель затронул тему вакцинации от коронавируса. Он заявил о наличии коллективного экономического интереса в вопросе распространения препаратов от COVID-19 по миру. Также важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, заявил он.

«Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, обнаружение пандемий и рамки для поиска решений», — высказался Мишель в Риме.

Ранее на саммите G20 в режиме онлайн выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно использовать для повышения эффективности других подобных препаратов.

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Шарль Мишель g20 евросовет
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