Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости готовиться к новым пандемиям

Рим, 30 октября. Мировому сообществу необходимо готовиться к новым пандемиям, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как рассказал журналистам источник в ЕС, на первой рабочей сессии саммита G20 Мишель затронул тему вакцинации от коронавируса. Он заявил о наличии коллективного экономического интереса в вопросе распространения препаратов от COVID-19 по миру. Также важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, заявил он.

«Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, обнаружение пандемий и рамки для поиска решений», — высказался Мишель в Риме.

Ранее на саммите G20 в режиме онлайн выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно использовать для повышения эффективности других подобных препаратов.