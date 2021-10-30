Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 16:30
16:26
Экономика
Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
16:24
Спорт
Футболисты «Спартака» обсудили с фанатами провал команды в матче с «Зенитом»
16:22
Происшествия
Сломавший нос посетителю Эрмитажа охранник объяснил поступок нервозностью из-за пандемии
16:22
Политика
Ведущий Норкин назвал щедрой помощь России другим странам в ситуации с поставками газа
16:17
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» подсчитал доходы неработающей Людмилы Поргиной
16:16
Экономика
Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
16:15
Происшествия
Пьяная мать устроила ДТП и едва не лишила жизни своего ребенка в Севастополе
16:15
Общество
Ушла эпоха: легендарный диктор Игорь Кириллов закончил свой эфир
16:15
Общество
Малькевич предложил награждать вакцинированных от COVID-19 россиян
16:13
Происшествия
Видео допроса депутата Рашкина из-за убитого лося опубликовали в Сети
Все новости

Российские банки получат компенсации за поддержку бизнеса
Экономика
Российские банки получат компенсации за поддержку бизнеса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 октября. Правительство РФ предоставит субсидии из федерального бюджета банкам на возмещение недополученной прибыли по кредитам, выданным предпринимателям на возобновление деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Правительство также поддержало продление программы льготного кредитования бизнеса под 3%. Ссуды будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также предприятиям, открывшимся с 1 июля 2020 года.

На поддержку смогут рассчитывать кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, общепит и компании, занимающиеся организацией досуга. Главным условием предоставления кредита является сохранение численности сотрудников на уровне не ниже 90%. Максимальная сумма кредита составит 300 млн рублей на срок до 18 месяцев. В течение первых шести месяцев предприниматель освобождается от уплаты процентов по нему.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил о сроках начала выплат малому и среднему бизнесу в связи с пандемией. Он уточнил, что бизнес начнет получать господдержку с 15 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российские банки получат компенсации за поддержку бизнеса
банки правительство рф бизнес господдержка
Комментировать