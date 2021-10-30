Российские банки получат компенсации за поддержку бизнеса

Москва, 30 октября. Правительство РФ предоставит субсидии из федерального бюджета банкам на возмещение недополученной прибыли по кредитам, выданным предпринимателям на возобновление деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Правительство также поддержало продление программы льготного кредитования бизнеса под 3%. Ссуды будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также предприятиям, открывшимся с 1 июля 2020 года.

На поддержку смогут рассчитывать кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, общепит и компании, занимающиеся организацией досуга. Главным условием предоставления кредита является сохранение численности сотрудников на уровне не ниже 90%. Максимальная сумма кредита составит 300 млн рублей на срок до 18 месяцев. В течение первых шести месяцев предприниматель освобождается от уплаты процентов по нему.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил о сроках начала выплат малому и среднему бизнесу в связи с пандемией. Он уточнил, что бизнес начнет получать господдержку с 15 ноября.