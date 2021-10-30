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Карпин вспомнил о фразе Дзюбы в ответ на поздравление супруги с днем тренера
Спорт
Карпин вспомнил о фразе Дзюбы в ответ на поздравление супруги с днем тренера
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 30 октября. Главный тренер сборной по футболу России Валерий Карпин шуткой ответил на поздравление супруги Дарьи с днем тренера.

Дарья Карпина тепло поздравила наставника российской команды с днем тренера. Через час после публикации российский специалист ответил супруге известной в футбольных кругах шуткой.

«Я-то здесь ни при чем. День тренеришки — это да! Наш день», — ответил Карпин в комментариях.

Карпин вспомнил о фразе Дзюбы в ответ на поздравление супруги с днем тренера
Prt Scr instagram.com / @dasha.karpina

Напомним, в 2012 году после разгромного поражения «Спартака» от «Динамо» (1:5) нападающий Артем Дзюба отказался комментировать результат игры. При этом он нелестно отозвался о наставнике «Спартака» Унаи Эмери.

«Пусть говорит наш тренеришка», — заявил тогдашний форвард «Спартака».

Накануне Дзюба отписался от Instagram-аккаунта сборной России. Нападающий сине-бело-голубых последний раз выступал за национальную команду на Евро-2020. После провала на первенстве Европы Российский футбольный союз (РФС) и Станислав Черчесов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Новым тренером стал Валерий Карпин, который внес Дзюбу в расширенный список кандидатов на октябрьские встречи отборочного турнира ЧМ-2022, однако сам нападающий отказался от приглашения. В расширенном перечне на ноябрьские игры футболиста «Зенита» не оказалось.

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Артем Дзюба Валерий Карпин Зенит
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