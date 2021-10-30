Зюганов: ситуацию с депутатом Рашкиным разбирают в КПРФ

Москва, 30 октября. Ситуацию с депутатом Валерием Рашкиным, в машине которого нашли убитого лося, разбирают в КПРФ, рассказал лидер политсилы Геннадий Зюганов.

Соответствующим заявлением политик поделился в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в лесу Лысогорского района Саратовской области. Именно там и был задержан депутат Госдумы от КПРФ. В его машине нашли мертвого лося. Также сотрудники МВД обнаружили карабин с прицелом ночного видения и два чехла от ружей, с которыми Рашкина запечатлели камеры наблюдения.