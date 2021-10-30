Мирные жители получили ранения при обстреле ВСУ окраин Горловки

Донецк, 30 октября. Три мирных жителя получили ранения при обстреле западной окраины Горловки подразделениями ВСУ.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорится, что украинские военные также обстреляли поселок Тельманово на юге республики из 152-миллиметровой артиллерии.

«Ранения от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили три мирных жителя в горловском поселке Гольмовский», — говорится в сообщении.

Ранее в СЦКК заявили, что подразделения ВСУ оборудуют позиции и возводят фортификационные сооружения в поселке Старомарьевка на линии соприкосновения. В ДНР рассказали, что украинская сторона направила запрос с просьбой о предоставлении дополнительных гарантий безопасности якобы для мероприятий по оказанию гуманитарной и медицинской помощи местным жителям.