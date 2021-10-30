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Эксперт Придыбайло: россияне страдают из-за свободы, которую дали «антиваксерам»

  /   Обновлено: 30 октября 2021 15:53
Общество
Эксперт Придыбайло: россияне страдают из-за свободы, которую дали «антиваксерам»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Пандемия коронавируса и антиковидные ограничения до сих пор сохраняются в России из-за свободы выбора, которую дали противникам вакцины. Такое заявление сделал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло в эфире Медиагруппы «Патриот».

По-прежнему напряженная обстановка с COVID-19 является следствием «той самой демократии», в которую российские власти, по мнению эксперта, заигрались.

«Если бы мы сказали:"Дорогой гражданин Российской Федерации! Ты должен поставить вакцину", тогда бы не было этих ограничений. Все же слышали, как (президент РФ. — Прим. ред.) Владимир Владимирович сказал, что мы никого заставлять не будем, это личное дело каждого. И Песков это подтвердил. В итоге мы все вакцинированные страдаем из-за той демократии, которую подарили антиваксерам. Вот и все», — объяснил Придыбайло свою точку зрения.

Высокий уровень смертности в РФ обусловлен пандемией коронавируса, продолжающимся ростом числа заболевших, а также связанными с этим последствиями. Такое мнение недавно высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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