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Костромские спасатели вызволили теленка, который провалился в колодец
Общество
Костромские спасатели вызволили теленка, который провалился в колодец
wikipedia.org  /  Bdk

Кострома, 30 октября. Сотрудникам ОГКУ «Служба спасения ГО и ЧС Костромской области» пришлось освобождать теленка, который провалился в глубокий колодец.

Животное не могло самостоятельно выбраться из западни. Специалисты в течение операции выбрали способ, который помог бы им спасти теленка, так как он был весьма упитанным и обычными веревками его было не поднять.

Однако позже спасатели решили, что вызволят его с помощью брезента. Они пропихнули под его брюхо кусок материала, затем связали ноги животного, чтобы уберечь от повреждений, и зацепив брезент тросом, сумели вытащить теленка из западни.

Жители Владивостока ранее спасли из моря раненого оленя. Его передали в руки профессионалов из приморского центра спасения животных «Тигр».

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