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Путин назвал условие для устойчивости мирового энергорынка

  /   Обновлено: 30 октября 2021 15:39
Экономика
Путин назвал условие для устойчивости мирового энергорынка
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 октября. Ответственные действия поставщиков и потребителей являются главным условием устойчивости мирового энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 по видеосвязи.

Он подчеркнул, что кризисные явления на региональных рынках еще раз показали, насколько важна для современного мира стабильная и уверенная работа энергетического сектора. По словам Путина, снабжение потребителей доступной энергией крайне важно.

«Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями», — добавил российский президент.

Владимир Путин ранее отметил, что ситуация на энергорынке Европы остается крайне нестабильной. Он также обратил внимание на возможные риски для российской экономики из-за напряженности на внешних рынках.

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