Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 16:29
16:26
Экономика
Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
16:24
Спорт
Футболисты «Спартака» обсудили с фанатами провал команды в матче с «Зенитом»
16:22
Происшествия
Сломавший нос посетителю Эрмитажа охранник объяснил поступок нервозностью из-за пандемии
16:22
Политика
Ведущий Норкин назвал щедрой помощь России другим странам в ситуации с поставками газа
16:17
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» подсчитал доходы неработающей Людмилы Поргиной
16:16
Экономика
Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
16:15
Происшествия
Пьяная мать устроила ДТП и едва не лишила жизни своего ребенка в Севастополе
16:15
Общество
Ушла эпоха: легендарный диктор Игорь Кириллов закончил свой эфир
16:15
Общество
Малькевич предложил награждать вакцинированных от COVID-19 россиян
16:13
Происшествия
Видео допроса депутата Рашкина из-за убитого лося опубликовали в Сети
Все новости

Телеведущий Андрей Норкин заявил, что петербургские пробки «хуже московских»
Общество
Телеведущий Андрей Норкин заявил, что петербургские пробки «хуже московских»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко / Prt Scr youtube.com / Boulevard _TV

В медиацентре «Патриот» 30 октября прошло очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд», в работе которого приняли участие видные представители журналистского сообщества Северной столицы. Специальным гостем стал автор передачи «Место встречи» на НТВ, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения Андрей Норкин.

Начиная заседание, члены пресс-клуба попросили столичного гостя высказать свое мнение о Санкт-Петербурге.

«Я уже успел его посмотреть в первый раз лет пять или шесть назад, наверное, — сказал Норкин. — С тех пор что-то изменилось, да. Вот очень высокое здание построили («Лахта-центр». — Прим. ФАН), которое раньше невозможно было представить».

Телеведущий также ответил на вопрос генерального директора ФАН Евгения Зубарева, понятны ли ему жалобы петербуржцев на то, что в их городе в торжественной обстановке открывают «на станции Василеостровская две двери, которые были закрыты еще при коммунистах», в то время как в Москве «за последние десять лет открыли уже 90 полноценных новых станций». Норкин посчитал подобного рода жалобы несерьезными.

«Я думаю, что если поставить перед собой такую цель, то найдете огромное количество москвичей, которые будут жаловаться именно на то, что копают так много станций метро», — заметил он.

По мнению телеведущего, действительно серьезной проблемой города на Неве стали пробки и транспортная доступность.

«Пробки у вас не московские, — отметил Норкин. — У вас они хуже! Улицы узкие! Вчера вот я ехал с Большой Морской улицы на Крестовский остров — было девять баллов по загруженности дорог, но эти девять баллов не такие, как в столице».

Журналист подчеркнул, что петербургские «девять баллов» доставляют куда больше проблем автомобилисту, сильнее задерживают его, нежели те, к которым он привык в Москве.

«Но я стараюсь не волноваться насчет таких бытовых вещей — иначе не останется никаких сил на переживание насчет более важных проблем», — резюмировал свои впечатления Норкин.

Чуть позже телеведущий вспомнил анекдот про лося, рассуждая о недавнем случае с Валерием Рашкиным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Телеведущий Андрей Норкин заявил, что петербургские пробки «хуже московских»
россия петербург пробки норкин беглов пресс-центр патриот петербургский уикенд
Комментировать