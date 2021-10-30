Телеведущий Андрей Норкин заявил, что петербургские пробки «хуже московских»

В медиацентре «Патриот» 30 октября прошло очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд», в работе которого приняли участие видные представители журналистского сообщества Северной столицы. Специальным гостем стал автор передачи «Место встречи» на НТВ, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения Андрей Норкин.

Начиная заседание, члены пресс-клуба попросили столичного гостя высказать свое мнение о Санкт-Петербурге.

«Я уже успел его посмотреть в первый раз лет пять или шесть назад, наверное, — сказал Норкин. — С тех пор что-то изменилось, да. Вот очень высокое здание построили («Лахта-центр». — Прим. ФАН), которое раньше невозможно было представить».

Телеведущий также ответил на вопрос генерального директора ФАН Евгения Зубарева, понятны ли ему жалобы петербуржцев на то, что в их городе в торжественной обстановке открывают «на станции Василеостровская две двери, которые были закрыты еще при коммунистах», в то время как в Москве «за последние десять лет открыли уже 90 полноценных новых станций». Норкин посчитал подобного рода жалобы несерьезными.

«Я думаю, что если поставить перед собой такую цель, то найдете огромное количество москвичей, которые будут жаловаться именно на то, что копают так много станций метро», — заметил он.

По мнению телеведущего, действительно серьезной проблемой города на Неве стали пробки и транспортная доступность.

«Пробки у вас не московские, — отметил Норкин. — У вас они хуже! Улицы узкие! Вчера вот я ехал с Большой Морской улицы на Крестовский остров — было девять баллов по загруженности дорог, но эти девять баллов не такие, как в столице».

Журналист подчеркнул, что петербургские «девять баллов» доставляют куда больше проблем автомобилисту, сильнее задерживают его, нежели те, к которым он привык в Москве.

«Но я стараюсь не волноваться насчет таких бытовых вещей — иначе не останется никаких сил на переживание насчет более важных проблем», — резюмировал свои впечатления Норкин.

Чуть позже телеведущий вспомнил анекдот про лося, рассуждая о недавнем случае с Валерием Рашкиным.