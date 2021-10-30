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Посольство РФ в Хартуме: Обстановка на улицах столицы Судана остается спокойной
Весь мир
Посольство РФ в Хартуме: Обстановка на улицах столицы Судана остается спокойной
wikipedia.org  /  Ahmed Rabea / CC BY-SA 2.0

Хартум, 30 октября. Обстановка в Хартуме остается спокойной, и находящимся там российским гражданам ничего не угрожает, сообщило ТАСС посольство РФ в Судане.

«Связь все так же не работает, сегодня в том числе отключили звонки и СМС, работает только вот на входящие… В городе вроде бы тихо, спокойно. Никто не стреляет, никто ничего не жжет», — сообщил собеседник агентства.

Однако ввиду выходного дня и анонсированных демонстраций в Хартуме проживающие за территорией посольства сотрудники остаются сегодня в своих домах. Кроме того, на протяжении недели никаких обращений от российских граждан представительство не получало. Также в дипмиссии подтвердили информацию о том, что военные перекрыли мосты в провинции Хартум.

«Это превентивная мера для обеспечения безопасности населения», — объяснили в посольстве.

В понедельник главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета и кабинета министров, а также о введении в стране режима чрезвычайного положения. Вмешательство армии в политический процесс он назвал вынужденной мерой, направленной на предотвращение раскола в рядах суданского общества.

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