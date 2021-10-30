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Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
instagram.com  /  @morgen_shtern

Специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло считает, что в высказывании рэпера Моргенштерна о Дне Победы кроется серьезная проблема всей современной молодежи. Подробнее — в материале ФАН.

В интервью известной журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-шоу эпатажный музыкант заявил, что не понимает смысла Дня Победы, из-за чего был подвержен жесткой критике со стороны общественности. Но, даже несмотря на извинения, шумиха вокруг скандального музыканта не утихает.

«К сожалению, среди молодежи отношение ко Дню Победы довольно своеобразное. Такой запрос, который озвучил Моргенштерн, пусть в такой непонятной и грубой форме, существует, и то, что мы не работаем с этим запросом, тоже плохо. Это действительно проблема», — говорит Константин Придыбайло.

Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

После высказывания на Моргенштерна обрушилась волна негатива, телеканалы стали отменять программы с его участием. Но, по мнению журналиста RT, вопросы в этой ситуации нужно задавать не рэперу, а нам с вами.

«По сути, сейчас нам, уже взрослым людям, тем умеренным консерваторам нужно сформулировать тот вопрос, который попытался задать Моргенштерн. Что мы делаем не так, отчего молодежь не понимает ценности Дня Победы и в принципе не понимает истории Великой Отечественной войны», — вопрошает Придыбайло.

Собеседник ФАН также приводит в пример Великобританию, где ежегодно 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, проводят День памяти.

Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
Global Look Press / Rich Bowen/ZUMAPRESS.com

С 1921 года здесь, а также в ряде других стран возникла традиция носить на груди красные маки в память о погибших в кровопролитных сражениях. И, по словам собеседника ФАН, ни у кого не возникает вопросов, почему и для чего нужны эти символы.

«Моргенштерн был груб, не прав. Но так он подсветил проблему, которая реально существует, он задел нарыв, который давно возник среди молодежи. Сейчас стоит сверхзадача ту самую скрепу, как назвал День Победы Моргенштерн, попытаться донести до молодежи, каким образом это делать — это уже задача государства [спланировать]», — отмечает журналист.

Ситуация с одиозным рэпером вызвала широкий резонанс, а в органах — неподдельный интерес. Следственный комитет проводит проверку слов музыканта о Дне Победы.

«На самом деле, фраза звучит очень грубо, резко, очень неприятно. Если следователи или прокуроры найдут нарушения, он должен будет ответить по закону. Однако проблема существует и игнорировать ее — себе дороже», — заключил журналист.

Ранее директор Музея Победы Александр Школьник пригласил Моргенштерна на экскурсию. В учреждении готовы организовать экскурсию для исполнителя, где гиды проведут его по экспозиции и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, которую советские люди отдали за победу над фашизмом.

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шоу-бизнес день победы моргенштерн придыбайло
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