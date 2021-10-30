Проект «Фермер»: заповедник северных оленей «Лесная Избушка»

Федеральное агентство новостей представляет проект «Фермер», посвященный небольшим хозяйствам в Ленинградской области.

Любить животных, относиться к ним с уважением и создавать лучшие условия для обитания — главные принципы оленевода и хозяйки заповедника «Лесная избушка» из Ленинградской области.

Находясь в дали от поселков и деревень, в лесу, в особо охраняемой территории Федерального лесничества, заповедник имеет максимально приближенные условия для разведения удивительных северных оленей.

«Лесная избушка» существует с 2013 года, а ее хозяйка и основатель Екатерина Руран стала настоящим экспертом-оленеводом.

О том, какого это, разводить северных оленей в наших широтах, узнаете в новом выпуске проекта «Фермер».