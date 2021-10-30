Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:36
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
19:19
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
19:19
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
19:18
Весь мир
Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС
19:18
Общество
Петербургские стационары для больных с COVID-19 заполнены более чем на 65%
Все новости

Проект «Фермер»: заповедник северных оленей «Лесная Избушка»
Видео

Федеральное агентство новостей представляет проект «Фермер», посвященный небольшим хозяйствам в Ленинградской области.

Любить животных, относиться к ним с уважением и создавать лучшие условия для обитания — главные принципы оленевода и хозяйки заповедника «Лесная избушка» из Ленинградской области.

Находясь в дали от поселков и деревень, в лесу, в особо охраняемой территории Федерального лесничества, заповедник имеет максимально приближенные условия для разведения удивительных северных оленей.

«Лесная избушка» существует с 2013 года, а ее хозяйка и основатель Екатерина Руран стала настоящим экспертом-оленеводом.

О том, какого это, разводить северных оленей в наших широтах, узнаете в новом выпуске проекта «Фермер».

Вернуться назад

Все новости / Видео / Проект «Фермер»: заповедник северных оленей «Лесная Избушка»
фермер северные олени
Комментировать