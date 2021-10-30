Ведущий Норкин ответил на вопрос про американскую поп-культуру шуткой о Медведеве и Боно

Санкт-Петербург, 30 октября. Радио- и телеведущий Андрей Норкин в пресс-клубе «Петербургский уикенд» обсудил тему влияния западной культуры на россиян и напомнил шутку про бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Медиагруппа «Патриот» пригласила Андрея Норкина в качестве почетного гостя еженедельного пресс-клуба, который организовывает Медиагруппа «Патриот», для обсуждения перспектив страны после нового периода самоизоляции, а также тем вакцинации и западных санкций.

Публицист Игорь Кимаковский и журналист Андрей Норкин затронули в беседе тему вестернизации культуры. Писатель отметил постепенную маргинализацию россиян и падение культурного, а также образовательного уровня под влиянием западной поп-культуры. Норкин с юмором отреагировал на острую тему и ответил шуткой.

«Я не знаю, правда это или нет. По-моему, «Коммерсант» об этом когда-то писал. Когда Медведев был президентом и встречался с U2, Боно спрашивал у Дмитрия Анатольевича: «Какая у вас любимая группа?». Медведев говорит: «Deep Purple». И Боно ему отвечает: «Блин, придется тогда наш концерт отменять»», — сказал ведущий.

Норкин также отметил, что сам вырос на американских фильмах и западной музыке. Однако это не значит, что он планирует нажимать «американскую кнопку» под влиянием Запада.

Эксперты также затронули тему энергетического кризиса и обсудили, должна ли Россия оказывать поддержку Украине накануне холодной зимы. Полная видеозапись пресс-конференции доступна на сайте ФАН.