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Споры о вакцинации среди врачей напомнили Норкину перепалку между Пилюлькиным и Медуницей
Общество
Споры о вакцинации среди врачей напомнили Норкину перепалку между Пилюлькиным и Медуницей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Появление так называемых антиваксеров среди российских врачей можно объяснить тем, что разные специалисты имеют свою точку зрения на то, как нужно лечить коронавирус и относиться к его профилактике, считает журналист и телеведущий Андрей Норкин.

Новый локдаун в России, меры против антиваксеров и другие вопросы обсудили участники пресс-клуба «Петербургский уикенд», который прошел в медиацентре «Патриот». Норкин поделился своим видением причин ситуации, когда даже среди профессиональных медработников можно найти противников вакцинации. По его словам, специалисты имеют разные точки зрения на сам факт заболевания.

Споры о вакцинации среди врачей напомнили Норкину перепалку между Пилюлькиным и Медуницей
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это как у Носова был научный спор между Пилюлькиным и доктором Медуницей, потому что она все лечила медом на основании своих научных изысканий и многолетнего опыта, а Пилюлькин говорил, что снаружи надо мазать не медом, а йодом, а внутрь давать касторку, тоже на основании своего опыта», — объяснил он.

Норкин отметил, что у каждого медицинского специалиста своя статистика, свои источники, на которые он опирается. Журналист подчеркнул, что иногда спор между несколькими врачами на тему коронавируса превращается в обыкновенные оскорбления и взаимные обвинения в некомпетентности.

Споры о вакцинации среди врачей напомнили Норкину перепалку между Пилюлькиным и Медуницей
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что социальные сети должны активнее включаться в борьбу с мошенниками, предлагающими липовые сертификаты о вакцинации. По его словам, информацию о преступлениях такого рода нужно передавать в правоохранительные органы.

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вакцинация коронавирус антиваксеры
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