Споры о вакцинации среди врачей напомнили Норкину перепалку между Пилюлькиным и Медуницей

Санкт-Петербург, 30 октября. Появление так называемых антиваксеров среди российских врачей можно объяснить тем, что разные специалисты имеют свою точку зрения на то, как нужно лечить коронавирус и относиться к его профилактике, считает журналист и телеведущий Андрей Норкин.

Новый локдаун в России, меры против антиваксеров и другие вопросы обсудили участники пресс-клуба «Петербургский уикенд», который прошел в медиацентре «Патриот». Норкин поделился своим видением причин ситуации, когда даже среди профессиональных медработников можно найти противников вакцинации. По его словам, специалисты имеют разные точки зрения на сам факт заболевания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это как у Носова был научный спор между Пилюлькиным и доктором Медуницей, потому что она все лечила медом на основании своих научных изысканий и многолетнего опыта, а Пилюлькин говорил, что снаружи надо мазать не медом, а йодом, а внутрь давать касторку, тоже на основании своего опыта», — объяснил он.

Норкин отметил, что у каждого медицинского специалиста своя статистика, свои источники, на которые он опирается. Журналист подчеркнул, что иногда спор между несколькими врачами на тему коронавируса превращается в обыкновенные оскорбления и взаимные обвинения в некомпетентности.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что социальные сети должны активнее включаться в борьбу с мошенниками, предлагающими липовые сертификаты о вакцинации. По его словам, информацию о преступлениях такого рода нужно передавать в правоохранительные органы.