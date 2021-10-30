Эксперты клуба «Петербургский уикенд» прокомментировали суть новых ограничений по COVID-19

Санкт-Петербург, 30 октября. Участники пресс-клуба «Петербургский уикенд» в рамках эфира Медиагруппы «Патриот» обсудили актуальные проблемы, связанные с коронавирусом, ограничениями и выходными днями.

Какие меры должны приниматься против антипрививочников, почему растут цены, а также что принесет с собой новый режим коронавирусных ограничений выяснили журналисты и аналитики на полях дискуссий, организованных медиацентром «Патриот».

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич задался вопросом, как коррелируют между собой «открытый» Египет и закрытые общественные пространства и общепит в России. Журналист удивился, почему актуальна шутка «туда нельзя, сюда нельзя, а куда можно-то? В Египет».

На комментарии Малькевича отреагировал специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, заявив, что на днях путевка отдохнуть в Турцию продавалась за 350 тысяч рублей.

Логика рядовым гражданам здесь непонятна, подчеркнул писатель Николай Стариков. Он добавил, что не воспринимает связи между необходимостью делать вакцинацию для того, чтобы попасть в страну и требованием отдельно сдавать ПЦР-тест для гостиниц. Помимо этого, публицист высказался относительно происходящего в Крыму.

«В Севастополе вообще какие-то блокпосты, в город не пускают. То есть под видом борьбы с какой-то заразой, начинают вводиться непонятные ограничения, непонятно, кто их вводит, как и на каком основании. И они реально ограничивают конституционные права граждан. Ну как, человек живет в Севастополе. Сегодня я читаю: «вы не выедете с Севастополя, потому что мы вас не пустим обратно, если у вас даже первая прививка есть», — отмечает политический деятель.

Коронавирусная инфекция сумела добраться и до животных. Монгольские ученые недавно впервые установили факт смерти полуводных млекопитающих от патогена COVID-19.