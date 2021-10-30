Колумбия заявила о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой

Рабат, 30 октября. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита провел в Рабате встречу с главой МИД и вице-президентом Колумбии Мартой Люсией Рамирес.

В ходе разговора представитель латиноамериканского государства заявила, что ее страна поддерживает территориальную целостность африканского королевства. Она объявила также о расширении консульской юрисдикции своего посольства, которая теперь включает «всю территорию Марокко, в том числе южные районы Западной Сахары».

Между тем в ходе очередного семинара МИД Насер Бурита высоко оценил решение Совета Безопасности ООН продлить миссию МООНРЗС еще на один год, назвав его «важным». Министр в очередной раз подтвердил приверженность Рабата режиму прекращения огня.

Со своей стороны, Фронт ПОЛИСАРИО на днях пригласил представителей иностранных СМИ посетить районы Западной Сахары. Цель повстанцев — показать всему миру, что боевые действия в регионе не прекращены.