Исследователи Катаока и Накано составили карту трех тысяч лет движения полярных сияний

Токио, 30 октября. Японские ученые Рюхо Катаока и Синья Накано создали карту полярных сияний, происходивших на Земле за последние 3 тыс. лет.

Полярная активность на планете меняется с течением времени. По мере смещения магнитных полюсов полярные сияния могут возникать на разных широтах по всему земному шару. На них также оказывает влияние солнечная активность, так как мощные солнечные бури заставляют полярные сияния продвигаться дальше в средние широты.

«Точные знания о зоне полярных сияний за последние 3000 лет — по свидетельствам очевидцев во всем мире, в том числе даже из Японии с низкими широтами — помогают нам понять экстремальные магнитные бури», — рассказал Катаока.

Исследователи использовали новейшие модели палеомагнетизма, полезные для исторического анализа магнитного поля Земли. Кроме того, специалисты изучили данные, полученные из горных пород, для составления карты полярного сияния.

Большинство полярных сияний происходит в полосе примерно от 20 до 30 градусов от магнитных полюсов планеты. По словам Катаоки, полоса представляет собой овал, который может спорадически расширяться в сторону регионов средних широт, таких как Япония, во время экстремальных магнитных бурь.

В США тем временем разработали новую методику слежения за угрожающими Земле метеоритами. Так, астрофизики могут подсчитать предварительный вес метеорита и оценить вероятность его разрушения.