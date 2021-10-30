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Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина советует сестрам Авериным отдохнуть, но не бросать спорт
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина советует сестрам Авериным отдохнуть, но не бросать спорт
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина одна из первых поздравила с победой российских гимнасток на Чемпионате мира в Японии. Она искренне порадовалась за достижение Дины Авериной, которая стала рекордсменкой —18-кратной чемпионкой мира.

Хоркина считает, что так сборная России по художественной гимнастике доказала всем, что дух не сломлен, а все, что происходило на летней олимпиаде — недоразумение.

В разговоре с ФАН Хоркина отметила, что сестрам Авериным еще рано думать об уходе из спорта.

«Олимпийскую медаль не заменит никогда многочисленное, многократное становление чемпионкой мира. Я хочу пожелать Дине и Арине продержаться еще несколько лет до Олимпийских игр в Париже. И завоевать заветные медали олимпийские для себя и для своей страны, для своей семьи. Потому что, конечно, ни одна медаль не сравнится с олимпийской. И званием олимпийской чемпионки», — подчеркнула Хоркина.

Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина советует сестрам Авериным отдохнуть, но не бросать спорт
Global Look Press / Kohei, MARUYAMA

Слова Хоркиной особенно ценны, если учесть, что после своей исторической победы Дина Аверина заявила корреспонденту Sport24, что не знает, что собирается делать в будущем.

«Сейчас мы летим отдыхать, а дальше уже будем думать», — сказала Аверина.

Напомним, россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в личном многоборье на Чемпионате мира в Японии. Таким образом она побила рекорд Евгении Канаевой.

Накануне сборная России победила на Чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье. Ранее же Винер-Усманова заявляла, что судейство на этом чемпионате довело сестер Авериных до слез.

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Все новости / Спорт / Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина советует сестрам Авериным отдохнуть, но не бросать спорт
светлана хоркина художественная гимнастика дина аверина
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