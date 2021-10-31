Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 12:19
12:15
Политика
Авторы NetEase восхитились жестким ответом России на провокации Польши против «СП-2»
12:11
Политика
Блогер Голос Мордора: «Некоторые особенности польской политики в отношении Украины»
12:10
Происшествия
Опубликованы кадры с места убийства двух девочек в Кызыле
12:09
Украина
Эксперты: АО «Укрзализныця» распродает свои «ненужные объекты»
12:00
Весь мир
Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
12:00
Видео
Бывшая актриса нижегородского театра создала приют для животных-инвалидов
11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
11:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
11:57
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае
11:52
Происшествия
Медики выписали шестерых россиян после массового отравления в отеле в Хургаде
Все новости

Семилетний воспитанник академии «Барсы» побил мировой рекорд
Видео

Юный футболист из Индийского филиала академии «Барса» в Дели прославился тем, что был включен в Книгу рекордов Индии, побив рекорд по жонглированию мячом.

Проект «Barca Academy» призван находить юные дарования и готовить профессиональных игроков по всему миру. В одной только Индии функционирует четыре таких центра: в Дели, Мумбаи, Бангалоре и Пуне. Развивать свой талант в соответствии с методиками и ценностями клуба уже получили возможность 1 600 молодых индийцев. Одним из них оказался маленький Каруна, талант которого отец заметил еще в раннем действе.

«Когда ему было четыре года, я хотел, чтобы он поступил в академию, потому что раньше он играл только на нашей террасе, но я хотел, чтобы он получил опыт игры на поле. Я искал академии и узнал о «Барсе» из газеты, что у них есть академия в Индии. С тех пор последние три года он тренируется в этой академии», — вспоминает отец чемпиона Лалит Дхьяни.

Юнец демонстрирует невероятные способности. Он с легкостью бьет в «девятку», держит снаряд на спине и набивает его ногами, не давая коснуться земли, чем удивляет даже профессионалов спорта. Сам Каруна рассказывает, что с детства любит футбол и берет пример с лучшего бомбардира в истории ФК «Барселона».

«Я начал заниматься футболом, когда мне было три года. Я поступил в академию «Барса», когда мне было четыре. Моя цель — стать профессиональным футболистом, мой любимый игрок — Лионель Месси, а мой любимый клуб — «Барселона», — рассказывает о себе юный футболист.

Руководитель отдела бизнеса местной академии «Барса» Дхрув Арора рассказал, что этот проект существует уже десять лет. Он призван предоставить индийской молодежи площадку для тренировок европейского уровня, включающую передовую методику, инфраструктуру, оборудование и команду тренеров мирового класса.

«Наша идея состоит не только в том, чтобы выпускать великих футболистов, но и великих граждан. Мы хотим использовать футбол как инструмент, позволяющий молодежи овладеть жизненными навыками, усвоить эти ценности и демонстрировать их на футбольном поле и за его пределами», — поведал о целях академии Дхрув Арора.

С мальчиком, побившим рекорд Индии, работает лично главный тренер академии «Барса» Анкит Каток. Он гордится своим подопечным и готовит юнца к большому футбольному будущему.

«Каруна — одаренный игрок, который тренируется в нашей академии. Я впервые увидел его на тренировке в одном из наших центров в Дели, где заметил, насколько он технически одарен и насколько хорошо он может преуспевать, у него есть потенциал», — с гордостью рассказывает о будущей легенде футбола тренер.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Семилетний воспитанник академии «Барсы» побил мировой рекорд
индия футболист спортсмен вундеркинд барса
Комментировать