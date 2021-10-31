Семилетний воспитанник академии «Барсы» побил мировой рекорд

Юный футболист из Индийского филиала академии «Барса» в Дели прославился тем, что был включен в Книгу рекордов Индии, побив рекорд по жонглированию мячом.

Проект «Barca Academy» призван находить юные дарования и готовить профессиональных игроков по всему миру. В одной только Индии функционирует четыре таких центра: в Дели, Мумбаи, Бангалоре и Пуне. Развивать свой талант в соответствии с методиками и ценностями клуба уже получили возможность 1 600 молодых индийцев. Одним из них оказался маленький Каруна, талант которого отец заметил еще в раннем действе.

«Когда ему было четыре года, я хотел, чтобы он поступил в академию, потому что раньше он играл только на нашей террасе, но я хотел, чтобы он получил опыт игры на поле. Я искал академии и узнал о «Барсе» из газеты, что у них есть академия в Индии. С тех пор последние три года он тренируется в этой академии», — вспоминает отец чемпиона Лалит Дхьяни.

Юнец демонстрирует невероятные способности. Он с легкостью бьет в «девятку», держит снаряд на спине и набивает его ногами, не давая коснуться земли, чем удивляет даже профессионалов спорта. Сам Каруна рассказывает, что с детства любит футбол и берет пример с лучшего бомбардира в истории ФК «Барселона».

«Я начал заниматься футболом, когда мне было три года. Я поступил в академию «Барса», когда мне было четыре. Моя цель — стать профессиональным футболистом, мой любимый игрок — Лионель Месси, а мой любимый клуб — «Барселона», — рассказывает о себе юный футболист.

Руководитель отдела бизнеса местной академии «Барса» Дхрув Арора рассказал, что этот проект существует уже десять лет. Он призван предоставить индийской молодежи площадку для тренировок европейского уровня, включающую передовую методику, инфраструктуру, оборудование и команду тренеров мирового класса.

«Наша идея состоит не только в том, чтобы выпускать великих футболистов, но и великих граждан. Мы хотим использовать футбол как инструмент, позволяющий молодежи овладеть жизненными навыками, усвоить эти ценности и демонстрировать их на футбольном поле и за его пределами», — поведал о целях академии Дхрув Арора.

С мальчиком, побившим рекорд Индии, работает лично главный тренер академии «Барса» Анкит Каток. Он гордится своим подопечным и готовит юнца к большому футбольному будущему.