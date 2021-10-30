Экс-советник президента США Болтон предупредил Россию о последствиях сближения с КНР

Вашингтон, 30 октября. Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что РФ не стоит сближаться с КНР в экономической и политической сферах.

Российский посол в Китае Андрей Денисов ранее отметил, что Пекин готов резко увеличить закупку ископаемых видов топлива из РФ. К таким мерам китайское правительство подтолкнул энергетический кризис в республике, связанный, в частности, с отказом от поставок угля из Австралии на фоне конфликта.

«Что касается долгосрочных интересов России, конечно, вы заинтересованы и дальше продавать свои газ и нефть Китаю, но слишком сильно сближаться с Китаем в экономическом и политическом плане — ошибка. Я думаю, поэтому основная часть русской цивилизации, ее экономика находятся в Европе», — отметил Болтон в интервью телеканалу «Россия-1».

Власти Китая, тем временем, вручную снижают ценник на уголь в рамках внутреннего рынка. Такие действия, уверены эксперты, несут определенные риски для российских поставщиков.