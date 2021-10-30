Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 16:28
16:26
Экономика
Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
16:24
Спорт
Футболисты «Спартака» обсудили с фанатами провал команды в матче с «Зенитом»
16:22
Происшествия
Сломавший нос посетителю Эрмитажа охранник объяснил поступок нервозностью из-за пандемии
16:22
Политика
Ведущий Норкин назвал щедрой помощь России другим странам в ситуации с поставками газа
16:17
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» подсчитал доходы неработающей Людмилы Поргиной
16:16
Экономика
Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
16:15
Происшествия
Пьяная мать устроила ДТП и едва не лишила жизни своего ребенка в Севастополе
16:15
Общество
Ушла эпоха: легендарный диктор Игорь Кириллов закончил свой эфир
16:15
Общество
Малькевич предложил награждать вакцинированных от COVID-19 россиян
16:13
Происшествия
Видео допроса депутата Рашкина из-за убитого лося опубликовали в Сети
Все новости

Экс-советник президента США Болтон предупредил Россию о последствиях сближения с КНР
Экономика
Экс-советник президента США Болтон предупредил Россию о последствиях сближения с КНР
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 30 октября. Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что РФ не стоит сближаться с КНР в экономической и политической сферах.

Российский посол в Китае Андрей Денисов ранее отметил, что Пекин готов резко увеличить закупку ископаемых видов топлива из РФ. К таким мерам китайское правительство подтолкнул энергетический кризис в республике, связанный, в частности, с отказом от поставок угля из Австралии на фоне конфликта.

«Что касается долгосрочных интересов России, конечно, вы заинтересованы и дальше продавать свои газ и нефть Китаю, но слишком сильно сближаться с Китаем в экономическом и политическом плане — ошибка. Я думаю, поэтому основная часть русской цивилизации, ее экономика находятся в Европе», — отметил Болтон в интервью телеканалу «Россия-1».

Власти Китая, тем временем, вручную снижают ценник на уголь в рамках внутреннего рынка. Такие действия, уверены эксперты, несут определенные риски для российских поставщиков.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экс-советник президента США Болтон предупредил Россию о последствиях сближения с КНР
россия китай болтон ископаемое топливо
Комментировать