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Норкин усомнился в необходимости алкомаркетов на фоне сообщений об их закрытии в Москве

  /   Обновлено: 30 октября 2021 15:17
Общество
Норкин усомнился в необходимости алкомаркетов на фоне сообщений об их закрытии в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 октября. Алкомаркеты не являются магазинами, необходимыми для граждан, заявил член Академии российского телевидения Андрей Норкин, комментируя сообщения об их закрытии в столице.

Новый локдаун и антиковидные меры, принимаемые российскими властями, обсудили в медиацентре «Патриот» известные журналисты Москвы и Петербурга. Почетным гостем мероприятия стал теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов Андрей Норкин.

Отвечая на вопрос о прекращении работы московских супермаркетов, в ассортименте которых присутствуют только горячительные напитки, эксперт отметил, что волнения вокруг этой информации являются напрасными.

«Это не в целях борьбы с пьянством, как я понимаю. Я никогда алкомаркетами не пользовался. Если мне нужен алкоголь, я все равно его покупаю в большом гипермаркете», — отметил Норкин.

Он добавил, что закрытие алкомаркетов не является темой, заставляющей его испытывать страшные переживания.

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москва патриот норкин алкомаркеты
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