Норкин усомнился в необходимости алкомаркетов на фоне сообщений об их закрытии в Москве

Москва, 30 октября. Алкомаркеты не являются магазинами, необходимыми для граждан, заявил член Академии российского телевидения Андрей Норкин, комментируя сообщения об их закрытии в столице.

Новый локдаун и антиковидные меры, принимаемые российскими властями, обсудили в медиацентре «Патриот» известные журналисты Москвы и Петербурга. Почетным гостем мероприятия стал теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов Андрей Норкин.

Отвечая на вопрос о прекращении работы московских супермаркетов, в ассортименте которых присутствуют только горячительные напитки, эксперт отметил, что волнения вокруг этой информации являются напрасными.

«Это не в целях борьбы с пьянством, как я понимаю. Я никогда алкомаркетами не пользовался. Если мне нужен алкоголь, я все равно его покупаю в большом гипермаркете», — отметил Норкин.

Он добавил, что закрытие алкомаркетов не является темой, заставляющей его испытывать страшные переживания.