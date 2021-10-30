Путин указал на риски глобальной инфляции из-за увеличения дефицита бюджетов стран

Рим, 30 октября. Увеличение дефицита бюджетов разных стран несет риски высокой глобальной инфляции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что важно не допустить «раскручивание спирали». В данном случае необходимо нормализовать денежную политику, пояснил Путин.

Бюджет РФ, в свою очередь, по итогам года будет профицитным, отметил российский лидер. Властям страны, по его словам, удалось стабилизировать свою экономическую политику, а также ужесточить бюджетно-кредитную политику.

Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) стартовал в субботу, 30 октября, в Риме. Хозяин мероприятия, премьер-министр Италии Марио Драги приветствовал участников, среди которых, помимо мировых лидеров, руководители международных организаций, в том числе ООН.