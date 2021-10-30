Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 16:28
16:26
Экономика
Евросоюз заявил о важности развития международного сотрудничества по энергетике
16:24
Спорт
Футболисты «Спартака» обсудили с фанатами провал команды в матче с «Зенитом»
16:22
Происшествия
Сломавший нос посетителю Эрмитажа охранник объяснил поступок нервозностью из-за пандемии
16:22
Политика
Ведущий Норкин назвал щедрой помощь России другим странам в ситуации с поставками газа
16:17
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» подсчитал доходы неработающей Людмилы Поргиной
16:16
Экономика
Писатель Стариков объяснил выгоду России от предоставления ЕС скидок на энергоресурсы
16:15
Происшествия
Пьяная мать устроила ДТП и едва не лишила жизни своего ребенка в Севастополе
16:15
Общество
Ушла эпоха: легендарный диктор Игорь Кириллов закончил свой эфир
16:15
Общество
Малькевич предложил награждать вакцинированных от COVID-19 россиян
16:13
Происшествия
Видео допроса депутата Рашкина из-за убитого лося опубликовали в Сети
Все новости

Путин указал на риски глобальной инфляции из-за увеличения дефицита бюджетов стран
Экономика
Путин указал на риски глобальной инфляции из-за увеличения дефицита бюджетов стран
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Рим, 30 октября. Увеличение дефицита бюджетов разных стран несет риски высокой глобальной инфляции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что важно не допустить «раскручивание спирали». В данном случае необходимо нормализовать денежную политику, пояснил Путин.

Бюджет РФ, в свою очередь, по итогам года будет профицитным, отметил российский лидер. Властям страны, по его словам, удалось стабилизировать свою экономическую политику, а также ужесточить бюджетно-кредитную политику.

Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) стартовал в субботу, 30 октября, в Риме. Хозяин мероприятия, премьер-министр Италии Марио Драги приветствовал участников, среди которых, помимо мировых лидеров, руководители международных организаций, в том числе ООН.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин указал на риски глобальной инфляции из-за увеличения дефицита бюджетов стран
путин g20 дефицит бюджета глобальная инфляция
Комментировать