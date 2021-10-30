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Больше половины граждан Чили поддерживают импичмент президента Пиньеры
Весь мир
Больше половины граждан Чили поддерживают импичмент президента Пиньеры
Global Look Press  /  Yin Nan / XinHua

Сантьяго, 30 октября. Большинство населения Чили не одобряет деятельность президента Себастьяна Пиньеры и поддерживает предложения об импичменте. Об этом сообщает международная исследовательская компания Ipsos.

Опрос общественного мнения, проведенный агентством, показал, что 60% респондентов выступают за проведение процедуры импичмента против главы государства. 18% не поддерживают данную инициативу.

В начале октября группа парламентариев от оппозиции отправила запрос об отстранении Себастьяна Пиньеры от должности из-за подозрений в коррупции после публикации «Досье Пандоры». Они обвинили президента в нарушении закона во время сделки по продаже доли рудника Dominga стоимостью 152 миллиона долларов, и заявили, что Пиньера действовал «как бизнесмен, а не как глава страны».

По результатам анализа Ipsos, 63% опрошенных считают крайне важным проведение парламентом расследования против президента.

Большинство респондентов отметили, что предъявление обвинения против Пиньеры увеличит поддержку некоторых кандидатов в президенты, особенно Габриэля Борика (31%) и Ясны Провосте (21%).

Больше половины граждан Чили поддерживают импичмент президента Пиньеры
Федеральное агентство новостей /

«В период высокой поляризации страны, причиной которой стали президентская кампания и ежедневные новости о работе Конституционного конвента, информация из «Досье Пандоры» о деле, связанном с рудником Dominga, существенно повлияли на общественное мнение», — заявила директор Ipsos в Чили Алехандра Охеда.

Одновременно исследование показывает: 41% опрошенных считают, что новая Конституция приведет к положительным последствиям, только 27% имеют противоположное мнение. 32% респондентов утверждают, что разработка документа не повлияет на ситуацию никаким образом.

Больше половины граждан Чили поддерживают импичмент президента Пиньеры
Федеральное агентство новостей /

В прошлом году президент Пиньера согласился на проведение референдума о принятии новой Конституции после волны массовых протестов 2019 года, парализовавших Чили. На данный момент специальный орган — Конституционный конвент — работает над проектом основного закона государства.

«Досье Пандоры» было опубликовано незадолго до второй годовщины «социального взрыва», что усилило массовые волнения. Тысячи жителей, включая молодежь и активистов коренных народов, вышли на акции протеста, закончившиеся столкновениями с полицией.

Больше половины граждан Чили поддерживают импичмент президента Пиньеры
Федеральное агентство новостей /

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импичмент чили пиньера
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