Больше половины граждан Чили поддерживают импичмент президента Пиньеры

Сантьяго, 30 октября. Большинство населения Чили не одобряет деятельность президента Себастьяна Пиньеры и поддерживает предложения об импичменте. Об этом сообщает международная исследовательская компания Ipsos.

Опрос общественного мнения, проведенный агентством, показал, что 60% респондентов выступают за проведение процедуры импичмента против главы государства. 18% не поддерживают данную инициативу.

#ClavesIpsos | Acusación constitucional, percepción ciudadana a 2 años del estallido social y el fin al toque de queda. Detalle en https://t.co/ArLMDUazZG pic.twitter.com/4JWlrBjip7 — Ipsos Chile (@IpsosChile) October 29, 2021

В начале октября группа парламентариев от оппозиции отправила запрос об отстранении Себастьяна Пиньеры от должности из-за подозрений в коррупции после публикации «Досье Пандоры». Они обвинили президента в нарушении закона во время сделки по продаже доли рудника Dominga стоимостью 152 миллиона долларов, и заявили, что Пиньера действовал «как бизнесмен, а не как глава страны».

По результатам анализа Ipsos, 63% опрошенных считают крайне важным проведение парламентом расследования против президента.

Большинство респондентов отметили, что предъявление обвинения против Пиньеры увеличит поддержку некоторых кандидатов в президенты, особенно Габриэля Борика (31%) и Ясны Провосте (21%).

Федеральное агентство новостей /

«В период высокой поляризации страны, причиной которой стали президентская кампания и ежедневные новости о работе Конституционного конвента, информация из «Досье Пандоры» о деле, связанном с рудником Dominga, существенно повлияли на общественное мнение», — заявила директор Ipsos в Чили Алехандра Охеда.

Одновременно исследование показывает: 41% опрошенных считают, что новая Конституция приведет к положительным последствиям, только 27% имеют противоположное мнение. 32% респондентов утверждают, что разработка документа не повлияет на ситуацию никаким образом.

Федеральное агентство новостей /

В прошлом году президент Пиньера согласился на проведение референдума о принятии новой Конституции после волны массовых протестов 2019 года, парализовавших Чили. На данный момент специальный орган — Конституционный конвент — работает над проектом основного закона государства.

«Досье Пандоры» было опубликовано незадолго до второй годовщины «социального взрыва», что усилило массовые волнения. Тысячи жителей, включая молодежь и активистов коренных народов, вышли на акции протеста, закончившиеся столкновениями с полицией.