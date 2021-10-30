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Володин отметил талант и профессионализм ушедшего из жизни диктора Кириллова
Политика
Володин отметил талант и профессионализм ушедшего из жизни диктора Кириллова
Фотослужба Государственной Думы  /  Анна Исакова

Москва, 30 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким журналиста и диктора Игоря Кириллова.

Володин напомнил, что именно Кириллов был голосом Парада Победы. Политик назвал его талантливым, профессиональным и очень доброжелательным человеком.

«Игорь Кириллов воспитал несколько поколений тележурналистов. Вся его жизнь была отдана любимому делу. Уход из жизни Игоря Леонидовича Кириллова — невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память», — передает слова Володина сайт Госдумы.

Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. О его смерти Первый канал сообщил в субботу, 30 октября. Известно, что он не болел коронавирусом, а просто не проснулся утром. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что готовилась провести выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием Кириллова. Они успели провести переговоры, но диктор ушел из жизни всего за день до съемок.

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