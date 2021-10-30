В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ракетном ударе израильских ВВС по Сирии

Иерусалим, 30 октября. Представитель пресс-службы оборонного ведомства Израиля (ЦАХАЛ) отказался комментировать сообщение СМИ о ракетном ударе израильских ВВС по окрестностям Дамаска.

Ранее информационное агентство SANA сообщило, что система противовоздушной обороны Сирии открыла огонь по воздушным целям к северу от сирийской столицы. По данным СМИ, ВВС Израиля ударили по наземным объектам на территории страны, в результате чего пострадали несколько военнослужащих ВС Сирии.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — сообщила ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по району аэродрома Тьяс в сирийской провинции Хомс. Целью стал командный пункт контролируемых Ираном формирований.