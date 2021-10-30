Террористы атаковали поселок Джурин в сирийской провинции Хама

Дамаск, 30 октября. Террористические группировки атаковали населенный пункт Джурин на северо-западе сирийской провинции Хама, сообщил источник в полицейском командовании региона агентству SANA.

По данным СМИ, боевики, дислоцированные в сельской местности Идлиба, выпустили реактивную гранату, которая упала в центре деревни, расположенной в долине Эль-Габ. В результате нападения был нанесен ущерб государственной и частной собственности.

Таким образом, базирующиеся в Идлибе радикальные группировки, находящиеся в основном под руководством террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), продолжают свои атаки по гражданским поселениям.

Угроза из Идлиба

Джурин регулярно подвергается атакам со стороны боевиков. На территории населенного пункта нет позиций Сирийской Арабской Армии (САА), однако в нем проживает большое количество семей с детьми и пожилых граждан. Однако это не мешает радикальным исламистам проводить обстрелы поселения.

Ситуация немного улучшилась в 2020 году: в конце февраля САА начала масштабное наступление в южной части Идлиба и установила полный контроль над ключевым городом Кяфр Набель. После его освобождения оборона боевиков на юге Идлиба рухнула. За считанные дни армии удалось занять ключевые точки, которые позволяют контролировать ситуацию в районе.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

В настоящее время Эль-Габ находится в серой зоне. Западные склоны и юг долины контролируют правительственные войска, а горы на востоке и севере заняты террористами ХТШ. Здесь действуют договоренности о прекращении огня. САА придерживается перемирия, в то время как боевики регулярно обстреливают жилые районы.

Обязательство пресекать атаки террористов взяла на себя Турция. Однако Анкара не реагирует даже на те доказательства нарушений договоренностей, которые публикуют сами боевики.

Летом корреспонденты международной редакции ФАН побывали в населенном пункте, находящемся на самом краю долины. Жители Джурина рассказали о том, что привыкли к регулярным атакам бандформирований, однако ждут, когда правительственные силы окончательно выдавят террористов из региона.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) 1 сентября заявил о гибели ребенка и ранении девяти мирных жителей в результате обстрела сирийского села Джурин. Радикалы из ХТШ выпустили 25 неуправляемых ракет из Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.