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МИД РФ заявил о дискриминации российских дипломатов, привитых отечественной вакциной
Политика
МИД РФ заявил о дискриминации российских дипломатов, привитых отечественной вакциной
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 30 октября. В некоторых странах существует дискриминация российских дипломатов, привитых отечественной вакциной, заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что иностранные дипломаты вынуждены ставить российскую вакцину, чтобы получить QR-код в РФ, так как прививка, сделанная у них на родине, в России считается недействительной. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, с такой же проблемой столкнулись дипломаты РФ в зарубежных странах.

«Власти государств пребывания вводят порядок передвижения на период карантина, который не только затрудняет работу российских загранучреждений, но и ставит сотрудников наших представительств в заведомо неравное положение», — цитирует представителей ведомства РИА Новости.

Фактически такие действия можно трактовать как дискриминацию людей, вакцинированных российскими антиковидными препаратами, заключили в МИД.

Ранее в министерстве сообщили, в группу зарубежных дипломатов, которым потребовалась перевакцинация в России из-за QR-кода, попало ограниченное количество лиц, привитых несертифицированными в нашей стране препаратами.

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