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Весь мир
Кувейт высылает поверенного в делах Ливана на фоне дипломатического скандала
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Кувейт высылает поверенного в делах Ливана на фоне дипломатического скандала
Весь мир
Кувейт высылает поверенного в делах Ливана на фоне дипломатического скандала
Global Look Press  /  Xinhua

Эль-Кувейт, 30 октября. Власти Кувейта заявили об отзыве своего посла из Ливана для консультаций. Об этом в субботу заявило министерство иностранных дел эмирата.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, соответствующее решение было принято в ответ на «постоянные негативные заявления» со стороны официальных лиц Ливана.

Кроме того, власти эмирата приказали временному поверенному в делах Ливана покинуть территорию Кувейта. Дипломату предписано выехать из страны в течение 48 часов.

Ранее об отзыве своих послов из Ливана заявили также власти Саудовской Аравии и Бахрейна. Эр-Рияд дал послу республики двое суток на то, чтобы покинуть территорию королевства, а также запретил импорт любых ливанских товаров. Также саудовским гражданам запретили совершать поездки на территорию Ливана.

Власти Бахрейна тоже приказали послу Ливана покинуть страну, дав ему на это 48 часов.

«Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами», — заявил МИД.

Причиной данного решения стали заявления ливанского министра информации Джорджа Кордахи, который выступил с критикой в адрес Саудовской Аравии из-за участия королевства в йеменской войне. В этом конфликте, который продолжается с 2014 года, Эр-Рияд поддерживает правительственные силы, совместно с вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов нанося удары по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах».

Кордахи, комментируя участие саудовских военных в войне, заявил, что хуситы «защищают себя от внешней агрессии», и назвал затяжной конфликт «бесполезным». Министр призвал все стороны противостояния прекратить взаимные атаки. Его заявления показались оскорбительными саудовскому руководству.

Министр в ответ на критику впоследствии отметил, что его слова являются исключительно отражением его личного мнения. Он подчеркнул, что сделал это заявление за месяц до того, как возглавил Министерство информации Ливана.

Прокомментировал ситуацию и премьер-министр республики Наджиб Микати. Глава правительства отметил, что сожалеет из-за позиции Саудовской Аравии.

«Мы также призываем лидеров братских арабских народов работать и помогать преодолеть возникший кризис, чтобы сохранить арабское единство», — отметил он.

Тем не менее, как сообщало ливанское телевидение, Микати призвал министра Кордахи подать в отставку на фоне громкого дипломатического скандала. Кроме того, в субботу премьер созвал экстренное заседание кабмина для обсуждения сложившейся ситуации.

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бахрейн саудовская аравия ливан кувейт
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