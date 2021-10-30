Сотрудница МХТ обвинила руководство театра в растрате накопленных Табаковым 112 млн рублей

Москва, 30 октября. Сотрудница администрации Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) рассказала о неправильной работе руководства, которое сменило в 2018 году покойного Олега Табакова.

Несколько дней назад известный российский актер Константин Хабенский возглавил театр, сменив на этом посту театрального режиссера Сергея Женовача. Новое руководство обрадовало всю труппу. По некоторой информации, при прошлом худруке дела в театре шли в худшую сторону.

Одна из сотрудниц рассказала, что с 2018 года театр перестал платить деньги на детей и не выдавал заграничные путевки, что еще пару лет назад считалось нормой. Все работники МХТ с теплотой вспоминают Табакова.

«Олег Павлович Табаков был очень хорошим хозяином. Он считал, что у театра должна быть своя «подушка безопасности». Он сумел эту финансовую «подушку» создать. После его смерти в 2018 году на счету МХТ оставалось 112 миллионов рублей», — рассказала сотрудница театра в комментарии корреспонденту kp.ru.

Кроме того, у московского театра определенная сумма была скоплена в валюте. Эти деньги всегда распределялись на работу зарубежных авторов или приглашенных режиссеров. По словам собеседницы издания, все сбережения Табакова в итоге пошли на 13-ю зарплату и всевозможные премии сотрудникам.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

«Я не хочу сказать, что 112 миллионов [рублей] криминально пропали, что кто-то их украл. Нет… Просто деньги были бездарно потрачены из-за неправильной репертуарной и финансовой политики», — подчеркнула сотрудница МХТ.

Однако назначение Хабенского на пост руководителя МХТ имени Чехова понравилось не всем. Ранее с критикой выступил режиссер столичного Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов.