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Путин заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать в качестве бустерной вакцины

  /   Обновлено: 30 октября 2021 14:35
Общество
Путин заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать в качестве бустерной вакцины
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik V

Москва, 30 октября. Однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" можно использовать для повышения эффективности других подобных препаратов, заявил президент России Владимир Путин.

Российские специалисты ведут активную работу по данному направлению с европейскими коллегами. Об этом глава государства сообщил в рамках своего выступления на первом рабочем заседании саммита G20 по видеосвязи.

«Помимо двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат "Спутник лайт", который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы предлагаем его нашим партнерам», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин напомнил о высокой степени эффективности и надежности отечественной вакцины «Спутник V». По его словам, это уже не раз было доказаною

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путин вакцина спутник лайт
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