Путин заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать в качестве бустерной вакцины

Москва, 30 октября. Однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" можно использовать для повышения эффективности других подобных препаратов, заявил президент России Владимир Путин.

Российские специалисты ведут активную работу по данному направлению с европейскими коллегами. Об этом глава государства сообщил в рамках своего выступления на первом рабочем заседании саммита G20 по видеосвязи.

«Помимо двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат "Спутник лайт", который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы предлагаем его нашим партнерам», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин напомнил о высокой степени эффективности и надежности отечественной вакцины «Спутник V». По его словам, это уже не раз было доказаною