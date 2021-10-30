Солдаты НАТО попытались надругаться над двумя новобранцами ВСУ

Киев, 30 октября. Военнослужащие НАТО стали участниками громкого секс-скандала на Украине. Выяснилось, что они хотели изнасиловать двух новобранцев 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел еще летом, но широкую огласку получил только сейчас. Это происшествие обсуждалось в ходе форума «Армия, построенная на доверии», в котором принимали участие высокопоставленные украинские чиновники и представители американского посольства.

По имеющейся информации, четверо военнослужащих из США, Британии и Хорватии попытались склонить двух новобранцев элитного украинского подразделения к сексу. Подчеркивается, что бойцы ВСУ ответили отказом, однако солдаты НАТО продолжили к ним приставать. Уточняется, что предотвратить попытку солдат Альянса надругаться над новобранцами удалось проходившему мимо офицеру.

ФБА «Экономика сегодня» /

Долгое время командование пыталось скрыть информацию о случившемся, но в конечном счете этот инцидент обсудили на самом высоком уровне. При этом никаких серьезных выводов по данному факту сделано не было.

Ранее сообщалось, что солдаты НАТО с завидной регулярностью становятся героями скандалов в Прибалтике. По данным СМИ, там они регулярно устраивают драки с местными жителями и плюют на местные законы.