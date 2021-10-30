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Британский юморист Пэдди МакГиннесс заявил о приставаниях принца Гарри
Шоу-бизнес
Британский юморист Пэдди МакГиннесс заявил о приставаниях принца Гарри
wikipedia.org  /  E. J. Hersom / CC BY 2.0

Москва, 30 октября. Известный британский юморист Пэдди МакГиннесс рассказал о веселом времени, которое проводил в компании внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри.

Друзья позволяли себе многое, в особенности во время вечеринки после футбольного матча в 2016 году. Все началось с легких танцев недалеко друг от друга, пишет The Sun. Однако в какой-то момент все изменилось, и внук монарха слишком близко подошел к комику, начав, по его словам, слегка приставать.

«Наши груди соприкасались», — поделился воспоминаниями МакГиннесс.

Спустя какое-то время принц Гарри начал неторопливо раздевать друга, но вовремя остановился, ограничившись лишь рубашкой. После страстного танца, сообщает «Дни.ру», внук Елизаветы II не растерялся и игриво чмокнул юмориста в губы, заключив в крепкие объятия. Эта шалость не переросла во что-то большее.

Уже спустя несколько недель принц Гарри встретил актрису Меган Маркл, которая впоследствии стала его женой. С того момента он стал примерным семьянином и не позволял себе подобных выходок на вечеринках.

После скандального интервью принца и его жены ведущей Опре Уинфри отношения в королевской семье никак не наладятся. Ранее стало известно, что покойный муж Елизаветы II принц Филипп незадолго до своей смерти изменил завещание. Согласно новым правкам, Маркл и ее семья ничего не получили от него.

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Елизавета II принц гарри королевская семья макгиннесс
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