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Поставки нефти из России в США за август выросли на 4,4%
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Экономика
Поставки нефти из России в США за август выросли на 4,4%
pixabay.com

Москва, 30 октября. Россия в августе поднялась на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

За последний летний месяц РФ поставила на американский рынок 24,637 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. За месяц поставки из России в США возросли на 4,4%.

Первое место осталось у Канады, чей экспорт поднялся в августе на 1,4%, до 131,257 млн баррелей. Мексика опустилась на третье место, поставив в отчетном месяце 22,164 млн баррелей, что на 16% меньше июльского результата.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в августе сократился к июлю на 1% — до 8,712 млн баррелей в сутки, а экспорт — увеличился на 2,9%, до 8,897 млн в сутки.

По итогам августа Россия также сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи. Об этом гласят данные «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).

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