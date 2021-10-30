Меркель призналась в удовлетворении от проделанной работы на посту канцлера ФРГ

Берлин, 30 октября. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призналась, что испытала облегчение и благодарность после официальной отставки.

По ее словам, когда она получила официальное уведомление из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, испытала некое облегчение, но прежде всего — большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать эту должность. Меркель добавила, что почувствовала удовлетворение от проделанной работы.

«Может, позже я почувствую и легкую грусть», — призналась политик.

Меркель добавила, что еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера на период создания новой правящей коалиции в бундестаге. Это потребует от нее большого внимания, так как ежедневно могут происходить события, требующие быстрой реакции, заключила политик.

Последний для себя саммит «Большой двадцатки» Меркель решила посетить вместе со своим вероятным преемником — вице-канцлером Олафом Шольцем. Немецкий телеканал Das Erste в ходе репортажа о мероприятии сделал акцент на том, что такой хитрый трюк Меркель можно расценивать как исторический случай, подчеркивающий преемственность в политике.