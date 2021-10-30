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Путин заявил, что из-за недобросовестной конкуренции не все страны имеют доступ к вакцинам
Общество
Путин заявил, что из-за недобросовестной конкуренции не все страны имеют доступ к вакцинам
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 октября. Доступ к вакцинам до сих пор есть не у всех стран из-за недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите G20.

По словам главы государства, коронавирус еще долгое время будет представлять опасность. В связи с его продолжающимися мутациями мировому сообществу необходимо выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин. При этом Путин отметил, что до сих пор не все страны имеют доступ к препаратам и другим ресурсам.

«Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решения Группы двадцати, доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — сообщил российский лидер.

Саммит G20 проходит в Риме. Президент России принимает участие в мероприятии в режиме онлайн по видеосвязи.

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путин g20 вакцина коронавирус
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