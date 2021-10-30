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Путин: российский бюджет будет профицитным по итогам 2021 года
Экономика
Путин: российский бюджет будет профицитным по итогам 2021 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Рим, 30 октября. Бюджет России по итогам текущего года будет профицитным, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме в режиме видеоконференции.

Этому будет способствовать нормализация макроэкономической политики страны, добавил глава государства. России, по его словам, удалось стабилизировать свою экономическую политику и ужесточить бюджетно-кредитную политику.

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — подчеркнул российский лидер.

В Риме стартовал саммит глав государств и правительств G20. Власти столицы распорядились закрыть воздушное пространство города на время проведения мероприятия. Под усиленную охрану взяты районы, где проживают иностранные делегации.

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