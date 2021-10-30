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Диктор Игорь Кириллов лишился ноги незадолго до смерти

  /   Обновлено: 30 октября 2021 14:16
Общество
Диктор Игорь Кириллов лишился ноги незадолго до смерти
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 октября. Народный артист СССР Игорь Кириллов оказался в больнице из-за проблем с сосудами и перенес ампутацию. Об этом рассказала артистка Анна Шатилова.

Экс-ведущий программы «Время» Кириллов скончался на 90-м году жизни. По предварительным данным, его смерть наступила из-за тромбоза. Диктор Шатилова призналась, что ее коллега пытался вылечиться от проблем с сосудами и даже лишился ноги.

«Он уже шел на поправку. Завотделом наш Шмаков говорил, мы ему и кровать купили. Он сказал, ему ногу ампутировали. У него с сосудами [были проблемы], а как он попал в больницу сейчас, Таня (супруга Кириллова. — Прим. ФАН) мне ничего [не сказала]», — поделилась артистка с телеканалом «360».

Шатилова добавила, что последнюю неделю пыталась дозвониться до коллеги. Однако сперва на звонки отвечала жена Кириллова, которая лишь говорила, что пара болеет. Незадолго до его смерти она призналась, что диктор находился в больнице.

Шатилова также почтила память коллеги в беседе с журналистами. Артистка вспомнила, каким был Кириллов в работе на сцене.

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