Депутат Гемпель посоветовал ВМС США даже не пытаться «бряцать оружием» у берегов Крыма

Симферополь, 30 октября. Россия в состоянии ответить на любые провокационные выходки ВМС США в Черном море, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ране стало известно, что в акваторию Черного моря зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота установили наблюдение за иностранным кораблем. Гемпель предостерег американские власти от провокаций в Черноморском регионе, передает РИА Новости.

«Американские корабли зачастили своим присутствием у границ нашей страны. Как бы им ни хотелось пошатнуть стабильность в Черноморском регионе, у России хватит сил и средств не допустить этого и пресечь любую провокацию», — сообщил депутат.

Гемпель подчеркнул, что российский полуостров надежно защищен от посягательств со стороны западных военных. По его словам, США могут даже не пытаться «бряцать оружием» у берегов Крыма.

Накануне командование американских ВМС сообщало, что эсминец USS Porter будет взаимодействовать с союзниками и партнерами НАТО в Черном море. При этом не уточняется, какие именно операции будет проводить совместная группировка кораблей.