Глава МИД Марокко использовал испанский самолет для перелета над Алжиром

Алжир, 30 октября. Новость о том, что министр иностранных дел Марокко Насер Бурита использовал частный испанский самолет для пересечения воздушного пространства Алжира во время поездки в столицу Руанды — Кигали 25 октября, вызвала бурную реакцию общественности.

Активисты хотят услышать официальную позицию по данному инциденту на фоне разрыва отношений между двумя странами и запрета на полеты марокканских воздушных судов над территорией АНДР. Инициатором обсуждений стал испанский парламентарий Карлес Мулет Гарсиа.

Он сообщил на своей странице в Twitter, что Бурита летел на борту частного испанского самолета и тем самым нарушил запрет использовать воздушное пространство Алжира для гражданской и военной авиации Марокко. Депутат поинтересовался также, почему власти его страны хранят молчание по поводу инцидента и не выражают никакой официальной позиции.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos???????? (el auténtico, digo, no J.M.Albares), violó el espacio aéreo argelino (país con el que ha roto relaciones diplomáticas) el 25-10-2021 gracias a un avión ✈️????????español

El Gobierno español, rehén la corrupta monarquía marroquí, calla pic.twitter.com/g6CHkipsNf — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) October 28, 2021

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Парламентарий направил правительству Испании соответствующее письмо, в котором сообщил, что чиновник из Рабата 25 октября 2021 года пролетел над территорией АНДР, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с этой страной. Он добавил, что марокканский министр использовал испанский самолет авиакомпании GESTAIR модели Dassault Falcon 2000XL.

Гарсиа также разместил на своей странице карту слежения за рейсами, взятую на одном из специализированных сайтов. На ней указаны номер, тип и маршрут самолета, который следовал из Рабата в Кигали, пересекая воздушное пространство Алжира. В своем послании правительству чиновник интересуется, собираются ли власти начать расследование данного инцидента, который может повлиять на отношения между Алжиром и Испанией в то время, когда две страны ведут переговоры по газовым соглашениям.

Насер Бурита отправился 25 октября в Кигали, чтобы принять участие во встрече глав МИД в рамках подготовки к шестому саммиту ЕС и Африканского союза, который состоится в феврале следующего года в Брюсселе. Алжиро-марокканские отношения переживают серьезный кризис после того, как АНДР объявила о разрыве дипломатических связей с Рабатом, обвинив его во враждебных действиях. За этим шагом последовал ряд других решений, в том числе о закрытии воздушного пространства и отказе продлить контракт на газопровод Магриб — Европа.