Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 14:59
14:57
Украина
Украинские ветераны потребовали от Зеленского наказать «внутренних агентов Кремля»
14:56
Общество
Экономист Рябов объяснил, почему новые инвестиционные пирамиды опаснее детища Мавроди
14:56
Политика
Володин отметил талант и профессионализм ушедшего из жизни диктора Кириллова
14:51
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве мужчина 13 часов выступал с последним словом в суде Петербурга
14:51
Армия
В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ракетном ударе израильских ВВС по Сирии
14:50
Общество
Гематолог Ненашева рассказала о влиянии группы крови на риск инфаркта и инсульта
14:50
Происшествия
Суд в Туве рассмотрит дело о покушении на убийство восьмилетней девочки из-за наследства
14:45
Весь мир
Кувейт высылает поверенного в делах Ливана на фоне дипломатического скандала
14:45
Общество
Крымчанин выставил на продажу редкий автомобиль, которым пользовались спецслужбы СССР
14:45
Политика
Незаконная охота Рашкина напомнила ведущему Норкину об анекдоте про лося
Все новости

Глава МИД Марокко использовал испанский самолет для перелета над Алжиром

  /   Обновлено: 30 октября 2021 14:18
Весь мир
Глава МИД Марокко использовал испанский самолет для перелета над Алжиром
pexels.com  /  Jimmy Chan

Алжир, 30 октября. Новость о том, что министр иностранных дел Марокко Насер Бурита использовал частный испанский самолет для пересечения воздушного пространства Алжира во время поездки в столицу Руанды — Кигали 25 октября, вызвала бурную реакцию общественности.

Активисты хотят услышать официальную позицию по данному инциденту на фоне разрыва отношений между двумя странами и запрета на полеты марокканских воздушных судов над территорией АНДР. Инициатором обсуждений стал испанский парламентарий Карлес Мулет Гарсиа.

Он сообщил на своей странице в Twitter, что Бурита летел на борту частного испанского самолета и тем самым нарушил запрет использовать воздушное пространство Алжира для гражданской и военной авиации Марокко. Депутат поинтересовался также, почему власти его страны хранят молчание по поводу инцидента и не выражают никакой официальной позиции.

 

\

 

Парламентарий направил правительству Испании соответствующее письмо, в котором сообщил, что чиновник из Рабата 25 октября 2021 года пролетел над территорией АНДР, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с этой страной. Он добавил, что марокканский министр использовал испанский самолет авиакомпании GESTAIR модели Dassault Falcon 2000XL.

Гарсиа также разместил на своей странице карту слежения за рейсами, взятую на одном из специализированных сайтов. На ней указаны номер, тип и маршрут самолета, который следовал из Рабата в Кигали, пересекая воздушное пространство Алжира. В своем послании правительству чиновник интересуется, собираются ли власти начать расследование данного инцидента, который может повлиять на отношения между Алжиром и Испанией в то время, когда две страны ведут переговоры по газовым соглашениям.

Насер Бурита отправился 25 октября в Кигали, чтобы принять участие во встрече глав МИД в рамках подготовки к шестому саммиту ЕС и Африканского союза, который состоится в феврале следующего года в Брюсселе. Алжиро-марокканские отношения переживают серьезный кризис после того, как АНДР объявила о разрыве дипломатических связей с Рабатом, обвинив его во враждебных действиях. За этим шагом последовал ряд других решений, в том числе о закрытии воздушного пространства и отказе продлить контракт на газопровод Магриб — Европа.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава МИД Марокко использовал испанский самолет для перелета над Алжиром
испания марокко алжир
Комментировать