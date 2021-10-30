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Ведущий Дмитрий Борисов трогательно обратился к покойному Игорю Кириллову

  /   Обновлено: 30 октября 2021 14:08
Общество
Ведущий Дмитрий Борисов трогательно обратился к покойному Игорю Кириллову
Global Look Press  /  Ltd Foma/Russian Look

Москва, 30 октября. Известный российский телеведущий Дмитрий Борисов прокомментировал трагическую новость о смерти его коллеги и наставника Игоря Кириллова. Диктору он посвятил пост в соцсети.

Легенда советского телевидения Кириллов умер рано утром 30 октября, ему было 89 лет. Ведущий шоу «Пусть говорят» опубликовал серию фотографий и рассказал, насколько значимым был для него диктор.

«Не стало Игоря Кириллова. Родной Игорь Леонидович! Наставник, друг, человек!» — обратился Борисов к покойному.

Он выложил снимок, на котором Кириллов обнимает еще одну легенду телерадиовещания — Виктора Балашова. По словам Борисова, они ушли буквально друг за другом. Ведущий отметил, что ему очень горько, что наставника больше нет рядом и у его близких не будет возможности достойно отметить его 90-летие.

«Ну как же так, как без вас… Мне будет очень вас не хватать. Ваших рассказов, вашей улыбки, ваших шуток… Спасибо за каждую встречу, спасибо за каждый телефонный разговор. Люблю», — трогательно добавил тележурналист.

Согласно информации источника ФАН, Кириллов умер в больнице. Причиной стал тромбоз, с которым диктор боролся еще с сентября. В начале осени ему диагностировали тромбоз ноги, однако он отказался от госпитализации. Спустя почти месяц, после ухудшения состояния, его доставили в больницу, где он и умер.

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первый канал смерть борисов кириллов
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