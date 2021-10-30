Экс-звезда Comedy Woman Ангарская пожаловалась на тяжелый развод с мужем

Москва, 30 октября. Комедийная артистка Надежда Ангарская вспомнила о непростых отношениях с бывшим мужем-ревнивцем. Звезда вспомнила, как разочаровалась в возлюбленном.

Ангарская часто радовала зрителей шоу Comedy Woman образами сильных и веселых женщин. Однако в жизни артистке пришлось столкнуться с агрессией со стороны собственного мужа и пережить болезненное расставание, после которого звезда долгое время не могла оправиться.

Артистка вспомнила свой развод в программе «Добрый день с Валерией». Ангарская призналась, что не сразу осознала, как ошиблась в избраннике.

«Развод был тяжелым, я отрывала мужа от себя. Полгода были самыми сложными… Рыдания постоянные. Думаю, это воспитание — не воспитали в нем того мужика. Он не защитник, не добытчик», — пожаловалась артистка.

Звезда вспомнила, что начала замечать первые «звоночки» агрессивного поведения мужа вскоре после свадьбы. Супруг ревновал ее к друзьям и неоднократно пытался уличить в изменах. Звезда нашла в себе силы подать на развод, но долго пыталась привыкнуть к отсутствию мужа.

Этим летом артистка призналась, что опасается бывшего мужа. Ангарская рассказала телеведущей Лолите о страхе перед агрессивным поведением экс-избранника после развода.