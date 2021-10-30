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Компания Chery готовится представить кроссовер Tiggo 9

  /   Обновлено: 30 октября 2021 13:48
Экономика
Компания Chery готовится представить кроссовер Tiggo 9
chery.ru  /  Chery Automobile

Пекин, 30 октября. Китайская автокорпорация Chery разрабатывает крупнейший паркетник марки.

Общественность вскоре может увидеть наиболее крупного представителя сегмента SUV от автомобилестроительного концерна Chery. Предполагается, что новинка получит соразмерные Geely Xingyue L габариты. Внедорожник конкурентов из Китая будет известен в РФ как KX11.

Холдинг Chery достаточно стремительно обновляет автомобильный ассортимент. В течение года инженеры компании создали модели Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. О новом транспортном средстве сейчас известно, что его длина составит 4,8 метра, а его нынешнее заводское наименование — Т26.

Автоэксперты полагают, что технически машина обзаведется турбодвигателем на два литра мощностью 254 л.с. Согласно ожиданиям специалистов, выход Tiggo 9 состоится в середине 2022 года. Предполагаемая цена кроссовера прогнозируется на уровне 150 тыс. юаней или 1,65 млн рублей для местного рынка.

Китайский автопром начинает занимать все большую долю на отечественном рынке, равно как и в мировых масштабах. Некоторые автолюбители уверены, что в скором времени компаниям из КНР удастся подвинуть европейских и американских игроков.

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авто кроссовер chery Tiggo 9
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