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Минобороны РФ направило в Хакасию более 30 военных медиков для борьбы с COVID-19
Общество
Минобороны РФ направило в Хакасию более 30 военных медиков для борьбы с COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Абакан, 30 октября. Свыше 30 военных врачей Центрального военного округа были отправлены в Республику Хакасия для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

В целях повышения эффективности борьбы с COVID-19 военные сформировали врачебные группы. Они оказывают помощь пациентам в четырех медицинских учреждениях республики в городе Абакане и Черногорске, передает «Звезда».

Отмечается, что военные врачи осмотрели заболевших коронавирусом, организовали взаимодействие с медперсоналом больниц, затем приступили к непосредственному оказанию помощи в лечении. Всего в регион по указанию главы Минобороны РФ Сергея Шойгу прибыли 33 военных медика, обладающих большим опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них — терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи, а также другие специалисты.

Ранее о том, что военные медики прибудут в Хакасию для борьбы с коронавирусом, сообщал глава республики Валентин Коновалов. Он подчеркнул, что это поможет создать дополнительные коечные места и значительно снизит нагрузку на лечебные учреждения в регионе.

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