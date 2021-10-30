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Авербух поспорил с Цискаридзе в шоу «Ледниковый период»
Шоу-бизнес
Авербух поспорил с Цискаридзе в шоу «Ледниковый период»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 30 октября. Известный российский артист балета Николай Цискаридзе раскритиковал номер участников нового выпуска телепрограммы «Ледниковый период» за неправильное осмысление классики. В этом вопросе с ним поспорил постановщик проекта Илья Авербух.

Споры вызвал номер фигуристки Екатерины Бобровой и российского актера Макара Запорожского, которые выступили под музыку из известного советского фильма «Жестокий романс». Практически все члены жюри поставили паре высший балл (6,0), кроме бывшего премьера Большого театра. Цискаридзе снизил паре балл до 5,8 за неосознанное восприятие классики. Больше всего танцовщика задел финальный жест, который звезда «Метода» показала зрителям — кулак.

«Что касается самой темы, давайте не забывать, что текст Беллы Ахмадулиной, и Сергей Сергеевич Маратов — намного более тонкий персонаж. Если бы в конце вы взяли яблоко и раздавили его, это я понял бы, а вот это (показывает жест кулаком. — Прим. ФАН) — здесь было неуместно», — заявил Цискаридзе.

С позицией судьи не согласился автор всех постановок на проекте Авербух. Он подчеркнул, что жест является прямой цитатой из фильма, на что артист балета призвал его еще раз пересмотреть классику.

«Давайте вместе посмотрим!» — эмоционально выкрикнул постановщик.

Ранее стало известно, что пара Бобровой и Запорожского не единственная, кому досталось от судей. Татьяна Тарасова раскритиковала номер внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, поскольку не поняла его.

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Все новости / Шоу-бизнес / Авербух поспорил с Цискаридзе в шоу «Ледниковый период»
ледниковый период авербух цискаридзе жестокий романс
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