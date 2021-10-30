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Двое сирийских военнослужащих пострадали в результате ракетного удара Израиля
Армия
Двое сирийских военнослужащих пострадали в результате ракетного удара Израиля
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 30 октября. Оборонное ведомство Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска. Несколько сирийских военнослужащих пострадали.

В сообщении сирийского минобороны говорится, что в результате атаки Израиля получили ранения двое военнослужащих ВС Сирии, нанесен материальный ущерб. Отметим, что серия взрывов прогремела в районе авиабазы Аль-Мезза, а также населенных пунктов Ад-Димас и Кудсая.

По данным местных СМИ, причиной взрывов стала воздушная атака со стороны Голанских высот, которую отражает система ПВО Сирии. Предыдущая атака Израиля была зафиксирована 25 октября. Тогда сообщалось, что Иерусалим нанес удары по объектам на юге страны.

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Сирия израиль ракетный удар
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