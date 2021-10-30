Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова

Москва, 30 октября. Голос Игоря Кириллова стал голосом целой эпохи на отечественном телевидении. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, выражая соболезнования семье диктора.

Глава ведомства подчеркнула, что Кириллов известен не только в роли диктора советского телевидения, но и в роли педагога. Он щедро делился секретами своего мастерства с молодыми специалистами.

«К своей профессии он относился с огромной любовью. Его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении», — отметила министр.

Советский и российский телеведущий, бывший диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Дата и место похорон пока не известны.