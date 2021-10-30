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Валерия уверена, что высказывания Моргенштерна не повлияют на молодое поколение
Шоу-бизнес
Валерия уверена, что высказывания Моргенштерна не повлияют на молодое поколение
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 30 октября. Певица Валерия прокомментировала резонанс вокруг откровений эпатажного рэпера Моргенштерна. Исполнительница убеждена, что влияние артиста на фанатов преувеличено.

Рэпер Моргенштерн оказался в центре внимания после критики традиции празднования Дня Победы. Артист признался, что не понимает, почему торжественную дату вспоминают из года в год — вскоре на звезду обрушилась критика, а СК готовится начать проверку высказываний музыканта.

Однако певица Валерия не стала всерьез воспринимать слова Моргенштерна. Артистка затронула тему влияния звезды на фанатов в беседе с корреспондентом сайта kp.ru и заявила, что молодое поколение едва ли поддастся примеру рэпера при условии воспитания.

«Вот сейчас говорят: «Моргенштерн виноват!» Да, не он виноват, а родители, которые сделали так, что ребенок, кроме Моргенштерна, никого не знает, ничего не понимает», — уверена певица.

Валерия подчеркнула: не в артисте дело. По мнению звезды, если родители привили ребенку нравственные ценности, ему не страшна пропаганда. При этом она уверена, что артистам не следует продвигать среди зрителей ненормативную лексику.

Скандал вокруг Моргенштерна в свое время разгорелся и вскоре после завершения суда над рэпером по делу о пропаганде наркотиков. Артисту назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за продвижение запрещенных веществ в своей музыке.

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Валерия день победы моргенштерн
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